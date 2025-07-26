Begüm Akkaya'nın babası Hakan Akkaya nerede, nasıl kayboldu? Hakan Akkaya olayı nedir?

Oyuncu Begüm Akkaya, verdiği röportajlarla yeniden gündeme geldi. Özellikle babasıyla ilgili yaşadığı acı olay, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Peki, Begüm Akkaya'nın babası Hakan Akkaya olayı nedir? Begüm Akkaya'nın babası Hakan Akkaya nerede, nasıl kayboldu? İşte merak edilen detaylar…

HAKAN AKKAYA OLAYI NEDİR, NEREDE KAYBOLDU? - SON DAKİKA

Başarılı oyuncu Begüm Akkaya'nın babası Dr. Hakan Akkaya, 2014 yılında Adriyatik Denizi'nde yaşanan Norman Atlantic feribot faciasında kayboldu. İtalya ile Arnavutluk arasında sefer yapan feribotta çıkan yangın sonrası yaşanan panik ve tahliye sürecinde birçok kişi kurtarılırken, bazı yolculara ise ulaşılamadı.

Begüm Akkaya'nın babası Hakan Akkaya nerede, nasıl kayboldu

Kazada kayıplara karışan isimlerden biri de Begüm Akkaya'nın babası oldu. O günden bu yana yapılan tüm aramalara rağmen Dr. Hakan Akkaya'ya dair herhangi bir iz bulunamazken resmî kayıtlarda da hâlâ 'kayıp' olarak değerlendirildiği öğrenildi.