Beef ne demek? Beef nedir, ne anlama geliyor? Beef kelimesinin Türkçe'si nedir?
Anlamı merak edilen kelimelerden birisi de beef oldu. Beef, İngilizce bir kelimedir. Beef daha çok yemek programlarında, yemek tariflerinde vb. yerlerde kullanılan bir ifadedir. Peki, beef ne demektir? Beef nedir? İşte detaylar...
Beef nedir? Beef ne anlama geliyor? Beef kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Beef nerelerde kullanılır?
BEEF NE DEMEK?
İngilizce bir kelime olan Beef 'in Türkçe karşılığı "Sığır eti" demektir. Yani beef kelimesi "Sığır eti" anlamına geliyor.
Buna ek olarak beef kelimesinin birçok anlamı vardır.
Diğer anlamları şu şekilde:
- Sığır eti
- Et
- Adale
- Şikayet
- Şikayet etmek
- Kuvvet
- Kas gücü