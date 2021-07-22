Beef ne demek? Beef nedir, ne anlama geliyor? Beef kelimesinin Türkçe'si nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beef ne demek? Beef nedir, ne anlama geliyor? Beef kelimesinin Türkçe'si nedir?

Beef ne demek? Beef nedir, ne anlama geliyor? Beef kelimesinin Türkçe'si nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Anlamı merak edilen kelimelerden birisi de beef oldu. Beef, İngilizce bir kelimedir. Beef daha çok yemek programlarında, yemek tariflerinde vb. yerlerde kullanılan bir ifadedir. Peki, beef ne demektir? Beef nedir? İşte detaylar...

Beef nedir? Beef ne anlama geliyor? Beef kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Beef nerelerde kullanılır?

BEEF NE DEMEK?

İngilizce bir kelime olan Beef 'in Türkçe karşılığı "Sığır eti" demektir. Yani beef kelimesi "Sığır eti" anlamına geliyor.

Buna ek olarak beef kelimesinin birçok anlamı vardır.

Diğer anlamları şu şekilde:

- Sığır eti

- Et

- Adale

- Şikayet

- Şikayet etmek

- Kuvvet

- Kas gücü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Derya Uluğ Hande Yener Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beef ne demek? Beef nedir, ne anlama geliyor? Beef kelimesinin Türkçe'si nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 00:01:26. #1.14#

title