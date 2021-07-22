Beef ne demek? Beef nedir, ne anlama geliyor? Beef kelimesinin Türkçe'si nedir?

Anlamı merak edilen kelimelerden birisi de beef oldu. Beef, İngilizce bir kelimedir. Beef daha çok yemek programlarında, yemek tariflerinde vb. yerlerde kullanılan bir ifadedir. Peki, beef ne demektir? Beef nedir? İşte detaylar...