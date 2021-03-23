Bedri Yalçın kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Bedri Yalçın'ın hayatı ve biyografisi!
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Bedri Yalçın kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Bedri Yalçın'ın hayatı ve biyografisi!

23.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:42
Bedri Yalçın kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Bedri Yalçın'ın hayatı ve biyografisi!

Hayatı ve biyografisi merak edilen isimler arasında Bedri Yalçın geliyor. Peki, Bedri Yalçın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Bedri Yalçın hangi partinin başkanıdır? Detaylar haberimizde.

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Bedri Yalçın'dır. Peki, Bedri Yalçınkimdir? Bedri Yalçın'ın hayatına ve biyografisine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

BEDRİ YALÇIN KİMDİR?

1961 yılında Malatya'nın Arapgir ilçesinin Sarı Çiçek yaylasında Turgut Özal'ın memleketinde dünyaya geldi. İlkokulu kendi köyünde ortaokul ve liseyi ise Burdur'da tamamlamıştır. 1976 yılında halı ve kuyum ticaretine başlamıştır.

1985 ve 88 yılları arasında Almanya'da yabancı dil eğitimi alarak1987 yılında Kemer'de KETİD ismiyle Kemer Turistik ticari işletmeleri derneğini kurmuştur ve 3 yıl yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır.

1990 yılında Türk ve Alman dostluk Derneği'ni kurmuştur. Son olarak 2001 yılında 81 ilimizintamamından220'sikurucu yaklaşık 4 bin olan AYDER adlı Anadolu Kültürünü yaşatma ve yardımlaşma derneğini kurmuştur.

Nürnberg ile Antalya'nın kardeş şehir oluşunu üslenerek, Antalya'ya 6 adet tramvayın hibe edilmesini sağlamıştır.

Avrupa'nın bir çok şehrinde turizm fuarlarında stant açmıştır. Antalya'nın Dünyaya tanıtılması programlarında bulunmuştur. Badkereuznach şehrinde Atatürk evinin, Açılmasına öncülük ederek 2003 yılı sonuna kadar yönetim kurulu başkanlığı yaparak, çok sayıda sivil Toplum kuruluşunda kurucu üye olarak görev almıştır, Bir çok parlamenter ve belediye başkanları guruplarının, Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ziyaretlerinde organizasyonlarını üslenmiştir.

Almanya'nın Nürnberg kentinde bulunan kendi seyahat acentesinde, 1989 yılından bu yana ülkesine ve Antalya'ya " kendi turistini kendin getir" kampanyasını sürdürmüştür.

2005 yılında kenti markası olan. Lık Lık 4<4 enerji ve vitamin içeceğinin üretimine Avusturya'da başlamıştır. Avusturya'daüretiminiyapmaktaolduğuürünün,genelmerkeziniAntalya'ya kurmuştur ve şu an 15 ülkede aktif satışını yapmaktadır. Evli ve4 çocuk babasıdır.

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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