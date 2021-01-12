Bedri Güntay kesenin ağzını açtı
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Bedri Güntay kesenin ağzını açtı

12.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:51
Bedri Güntay kesenin ağzını açtı

Oyuncu Pelin Karahan'ın iş insanı eşi Bedri Güntay ve yakın arkadaşı Mehmet Kırkbınar, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı

Yakın arkadaş olan Güntay ve Kırkbınar, akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde Rolex mağazasından çıkarken görüntülendiler. Günay'ı mağaza çıkışı görenler, "Bedri Güntay kesenin ağzını açtı" yorumunda buluındu.

ALIŞVERİŞ KEYFİ

Kendilerini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet eden başarılı iş insanları daha sonra alışveriş merkezine girerek klasik giyim mağazalarını gezerek alışverişin keyfini çıkardılar

Kaynak: Snob Magazin

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