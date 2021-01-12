Bedri Güntay kesenin ağzını açtı
12.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:51
Oyuncu Pelin Karahan'ın iş insanı eşi Bedri Güntay ve yakın arkadaşı Mehmet Kırkbınar, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı
Yakın arkadaş olan Güntay ve Kırkbınar, akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde Rolex mağazasından çıkarken görüntülendiler. Günay'ı mağaza çıkışı görenler, "Bedri Güntay kesenin ağzını açtı" yorumunda buluındu.
ALIŞVERİŞ KEYFİ
Kendilerini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet eden başarılı iş insanları daha sonra alışveriş merkezine girerek klasik giyim mağazalarını gezerek alışverişin keyfini çıkardılar
Kaynak: Snob Magazin