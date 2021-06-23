Bedirhan Gökçe şiirleri - En güzel kısa 5 Bedirhan Gökçe şiiri

Şair, müzisyen, seslendirici. 1988 yılında günümüze seslendirdiği onlarca şiir ve müziklerle tanınmış sanatçıdır. 1988 yılında TRT'nin açtığı seslendirme sınavlarında başarı göstererek günümüze kadar seslendirdiği onlarca parçalarla ve şiirlerle tanınmıştır. İşte Bedirhan Gökçe şiirleri - En güzel kısa 5 Bedirhan Gökçe şiiri

Bedirhan Gökçe birçok eser imza atmıştır. Ünlü ve akıllarda kalan birçok şiiri ve kitapları yer almaktadır. İşte Bedirhan Gökçe şiirleri

BEDİRHAN GÖKÇE ŞİİRLERİ

En güzel kısa 5 Bedirhan Gökçe şiiri

Küfrüm Edebimi Aştı Bu Gece

Sen benim gözümde bir hiçsin artık,

Nefretim aşkımı aştı bu gece

Bugün ki sözlerin söz müydü artık

Son sözün sabrımı aştı bu gece

Kolayca bitsin bu diyemedin de

Salladın savurdun basiretsizce

Hiç mi ders almadın onca gezdik de

Yağmurun rahmeti aştı bu gece

Yürümeyen neydi,ilişkimiz mi?

Günüm sensiz bomboş deyişimiz mi?

Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi?

Yalanın doğrunu aştı bu gece

Evlenmek hayali kapımda idi

Giriş kat evimin boyası yeni

Mobilyan,takımın, alınmış idi

Vuslatım tadını aştı bu gece

Yemedim yedirdim ne varsa sana

Üç kuruşum olsa verirdim daha

Memurdum yoksuldum hatırlasana

Hafızam haddini aştı bu gece

Ayakların donmuş,üşümüştün de

Gece yatamamış üzülmüştüm de

Bir ay oruç tutup yememiştim de

O çizmen boyunu aştı bu gece

Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile

Allahtan beklenir kul bilmese de

Kızgınlığım buna, sebep ise de

Sabrım miadını aştı bu gece

Onca gez toz benle,seviyorum de

Sonra git nişanlan bir de ona de

Şerefsizlik değil, nedir bu söyle

Küfrüm edebimi aştı bu gece

Sana son bir sözüm, nasihatım var

Aldığım ahlakla bir terbiyem var

Seni doğurana ana deyip geçmek var

Saygım adabımı tuttu bu gece

Gönlümün romanı bitti bu gece

Hangisine yansam şimdi gün gece

Ömrümden beş yıl gitti bu gece

Dohtor Bey

Verdigin perhize budur gayratım,

Bundan başka uyamayong dohtor bey,

Üç sepet yımırta sabah kahvaltım,

Teker teker sayamayong dohtor bey!

İki leğen pilav bir yayıg ayran,

İster yağlı olsun ister yavan,

Yanına keseyong beş kilo sovan,

Yeyong yeyong doyamayong dohtor bey!

Üç tencere bamya yirim bişince,

Yirmi tas su içip biraz koşunca,

Her yanı sökülür garnım şişince,

Sağlam göynek geyemeyong dohtor bey!

Sinciye acımdan çogtan ölürdüm,

Sağolsun gomşular ediyo yardım,

Bi guzudan fazla yimem söz virdim,

Ayıp olur cayamayong dohtor bey!

Bazı az geliyo beş kasa hurma,

Yedi lahanadan yapıyoz sarma,

Onuda mı yeding deye hiç sorma,

Utaneyong deyemeyong dohtor bey!

Günde iki çuval unum gideyo,

Avradım her sabah ekmek edeyo,

Bir gazan fasille gönül ye deyo,

Artırmaya gıyamayong dohtor bey!

Senede gırk dönüm bostan ekering,

Benden başka kimse yimesing dirim,

Gavını, garpızı gabıglı yirim,

Acelemdeng soyameyong dohtor bey!

Bilmem gara Memmed nereye gider,

Buyumuş gısmatım, buyumuş gader,

Bi günde yediğim işte bu gadar,

Daha fazla yeyemeyong dohtor bey!

Aşık Kara Mehmet

Gamzelerim



Ben hüzünlerle sevdim şiirleri

Ben hüzünlerle büyüttüm kendimi

Küçükken gamzelerim vardı benim

Büyüdükçe hüzne sattım hepsini...

Ne Çıkar?

Tut ki gecenin

Alacakaranlığında düşlemişim seni.

Tut ki, rüyalarımı bölmüşsün ne çıkar?

Ne çıkar gündüzlerin selamsız aşkına,

Geceleri kefen biçsen.

Bir anlık hırsla,

Her şeyi yıkıp geçsen, ne çıkar...

Tut ki bundan böyle unutmuşum seni.

Tut ki artık çalan parçalarda ismin geçmesin.

Tut ki yazılan şiirler, seni anmasın,

Varsın eller de unuttu desin.

Ben seviyorum ya seni,

Sen sevmesen, ne çıkar...

Anam Gelir

Sakalıma kır düştü,

Söylemeyin anama.

Üzülürde ağlar,

Ağlar sonra, bilirim.

Hepsi hepsi üç tane

Üç tel ne ki sakalda

Üzüldüğüne değmez,

Değmez sonra bilirim.

Gözlerime bir baksın,

Bir baksın anam şöyle.

Derdi gözümden okur,

Okur sonra bilirim

Yine İstanbul anlatırım,

Anlatırım neşeyle.

Neşemde hüzün bulur,

Bulur sonra, bilirim.

Ana bir şey yok derim,

Sen dua et gizlice.

Anam hep dua eder,

Eder sonra bilirim.

Ölüm haberim gelir

Bir gün bir gazetede.

Peşimden anam gelir,

Hemen gelir, bilirim.

Kaynak: Antoloji.com - Bedirhan Gökçe şiirleri