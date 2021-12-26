BEDİRHAN GÖKÇE ADIYAMANLI ŞİİR SEVERLERLE BULUŞUYOR

Belediyemiz, usta şair Bedirhan Gökçe'yi Adıyamanlılarla buluşturuyor.

Kültürel etkinlikle ara vermeden devam eden Belediyemiz, İstiklal Marşımızın şairi Üstad Mehmet Akif Ersoy onuruna düzenleyeceği anma gecesinde usta şair Bedirhan Gökçe'yi Adıyamanlılarla buluşturacak.

27 Aralık Pazartesi günü saat 20. 00'da TPAO Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan programla ilgili bilgi veren yetkililerimiz, programa tüm şiir severleri davet etti.

Yetkililerimiz ayrıca, 'Adıyaman Şiir Akşamları' programı kapsamında gerçekleşecek olan etkinliğin ücretsiz olduğunu ve programa katılmak isteyen üniversite öğrencileri için KYK önünden ücretsiz servis kaldırılacağını da belirtti.

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