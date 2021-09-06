Bedirhan Bülbül kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Bedirhan Bülbül kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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Bedirhan Bülbül kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Bedirhan Bülbül kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

Bedirhan Bülbül kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Bedirhan Bülbül kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Bedirhan Bülbül geliyor. Peki, Bedirhan Bülbül kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

Bedirhan Bülbül'ün boyu kaç? Bedirhan Bülbül kaç yaşında? Bedirhan Bülbül nereli? Bedirhan Bülbül aslen nereli? Bedirhan Bülbül hangi bölgede oynuyor? Bedirhan Bülbül evli mi? Bedirhan Bülbül sevgilisi kimdir? Bedirhan Bülbül doğum tarihi kaç? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BEDİRHAN BÜLBÜL KİMDİR?

Bedirhan Bülbül, 29 Temmuz 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Türkiye Erkekler A Milli Takım Voleybol oyuncusudur. Voleybol orta oyuncusu mevkisinde oynamaktadır. Bedirhan Bülbül'ün boyu 2 metredir. Bazı kaynaklara göre 2,01 metre olarak geçmektedir. Bedirhan Bülbül, şuanda 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosunda yer almaktadır. Bedirhan Bülbül, Ziraat Bankası Spor Kulübü'nde oynamaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Bedirhan Bülbül'ün İnstagram'da 13 bin takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@bedirhan.blbl" adresinden ulaşabilirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bedirhan Bülbülistatistikleri:

  • Pozisyon: Orta Oyuncu
  • Doğum Tarihi: 29/07/1999
  • Kilo:91 kg
  • Boy:200 cm
Haber Yorumları
500
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Bedirhan Bülbül kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Bedirhan Bülbül kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? - Haberler
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