Bedirhan Bülbül kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Bedirhan Bülbül kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Bedirhan Bülbül geliyor. Peki, Bedirhan Bülbül kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

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BEDİRHAN BÜLBÜL KİMDİR?

Bedirhan Bülbül, 29 Temmuz 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Türkiye Erkekler A Milli Takım Voleybol oyuncusudur. Voleybol orta oyuncusu mevkisinde oynamaktadır. Bedirhan Bülbül'ün boyu 2 metredir. Bazı kaynaklara göre 2,01 metre olarak geçmektedir. Bedirhan Bülbül, şuanda 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosunda yer almaktadır. Bedirhan Bülbül, Ziraat Bankası Spor Kulübü'nde oynamaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Bedirhan Bülbül'ün İnstagram'da 13 bin takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@bedirhan.blbl" adresinden ulaşabilirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bedirhan Bülbülistatistikleri: