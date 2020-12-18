Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk hayatı ve biyografisi! Bedia Akartürk kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Bedia Akartürk, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Bedia Akartürk hakkında merak edilenler. Bedia Akartürk hayatı ve biyografisi. Bedia Akartürk kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bedia Akartürk merak konusu oldu. İşte Bedia Akartürk hakkında merak edilen Bedia Akartürk kimdir, Bedia Akartürk hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Şubat 1941 (79 yıl yaşında), Ödemiş

Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.

Bedia Akartürk Müzesi

Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk Müzesi açıldı ve müzede Bedia Akartürk'ün bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde görebilirsiniz.

Bedia Akartürk Müzesi'ni ziyaret edebilir ve birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bedia Akartürk müzesi İzmir Ödemiş'tedir.

Aldığı Ödüller

• 250'nin üzerinde plaket

• 7 ilde fahri hemşerilik ödülü almıştır

• Altın bağlama

• 6 altın plak

• Altın Plak ("Zühtü" albümüne verilmiştir)

• Altın Taç (10 yıl boyunca İzmir Fuarı'nda aralıksız çalışmasından dolayı verilmiştir)

• Altın Kaşık (En son tahta kaşık albümüne verilmiştir)

Albümleri

• 45'lik

• Anadolu Türküleri

• Anam Ağlar

• Aşka Yemin

• Bayramdan Bayrama

• Bedia Akartürk

• Denize Dalayım Mı

• Derdimi Dermana Gezdim

• Folklör Kraliçesi (1975)

• Gitme Bülbül

• Gülende

• Kervan (Ey Sevdiğim)

• Konyalım yürü

• Konya Bülbülü 1

• Konya Bülbülü 2

• Kullar Olam

• Neyleyim Neyleyim

• Özür Diliyorum Senden (2004)

• Ödemiş Türküleri

• Sıla Hasreti

• Yumurtanın Kulpu Yok

• Zühtü (1978)