Bedensel Engelli Eskişehirli sporcular akranlarına örnek olmaya devam ediyor

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir'i ve ülkemizi ulusal ve uluslararası birçok müsabakada başarı ile temsil eden Sümeyye Boyacı, 43,28 olan kendisine ait olan 50 metre sırtüstü yüzme Türkiye rekorunu 42,09 dereceyle tekrar kırdı. 9 sporcu ile Bedensel Engelli Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası'na katılan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün sporcuları Baran Doruk Şimşek, Ömer Onur İnci ve Ahmet Çınar Bakkal da mili takım aday kadrosuna seçildi. Sporcular, bu yıl içerisinde yapılacak olan Paralimpik Yüzme Avrupa Gençler ve Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiler.

Hiçbir engelin başarıya engel olmadığını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil eden tüm sporcuları tebrik ederek, kendileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

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