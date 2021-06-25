Bedava şiiri - Orhan Veli Kanık Bedava şiiri
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Bedava şiiri - Orhan Veli Kanık Bedava şiiri

Bedava şiiri - Orhan Veli Kanık Bedava şiiri
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Orhan Veli Kanık'ın Bedava şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Bedava şiiri Orhan Veli Kanık tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Bedava şiiri Orhan Veli Kanık Bedava şiiri

Bedava şiiri Orhan Veli Kanık'ın önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Bedava" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Orhan Veli Kanık Bedava şiiri

BEDAVA

Bedava yaşıyoruz, bedava;

Hava bedava, bulut bedava;

Dere tepe bedava;

Yağmur çamur bedava;

Otomobillerin dışı,

Sinemaların kapısı,

Camekanlar bedava;

Peynir ekmek değil ama

Acı su bedava;

Kelle fiyatına hürriyet,

Esirlik bedava;

Bedava yaşıyoruz, bedava.

Kaynak: Antoloji.com -Orhan Veli Kanık Bedava şiiri

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