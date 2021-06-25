Bedava şiiri - Orhan Veli Kanık Bedava şiiri

Orhan Veli Kanık'ın Bedava şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Bedava şiiri Orhan Veli Kanık tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Bedava şiiri Orhan Veli Kanık Bedava şiiri