Bebeklerinin İsmini "Afrin Erdoğan" Koydular

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir çift, yeni doğan bebeklerinin ismini Afrin Erdoğan koydu.

Gaziantep'in Nurdağı Merkez Yeni Mahalle'de oturan 52 yaşındaki Hüseyin ve Zeynep Dinç çifti, yeni doğan erkek çocuklarına Afrin Erdoğan ismini verdi. Dinç ailesi, Cumhurbaşkanının sevdalısı olduklarını belirterek, "Bunun için bebeğimizin ismini Afrin Erdoğan koymayı uygun gördük" dedi. Aile, Nurdağı AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Bali'yi davet ederek yeni doğan erkek bebeklerinin kulağına okunan ezanın ardından ismini Afrin Erdoğan Dinç koydu.

Cumhurbaşkanı sevdalısı olduklarını belirten çiftin ailesinin Serap ve Sakine adında 2 kızları da var. - GAZİANTEP