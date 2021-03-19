İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi
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İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi

19.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:07
İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi

İstanbul-Bişkek seferini yapan THY'ye ait yolcu uçağında, kalp krizi geçiren bir bebek nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapıldı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, uçak Ankara'dan tekrar kalkış yaptı.

THY'nin Bişkek-İstanbul seferini yapan TK-347 sefer sayılı uçağı, Türkiye hava sahasındayken uçakta bulunan bir bebeğin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahale kabin görevlileri ve uçakta bulunan yolcular tarafından yapıldı.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak saat 13.15'te Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen bebek hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Uçak daha sonra İstanbul seferini tamamlamak üzere saat 14.00'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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