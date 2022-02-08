BBŞT 30. Yaşını kutlamaya hazırlanıyor

30. Yıl için yapılabilecek etkinlikleri değerlendiren Başkan İduğ, pandemi sürecinin tiyatro, müzik etkinlikleri gibi sanat ve kültür hayatını etkilediğini belirterek, "Bu süreci hep birlikte telafi edeceğiz" dedi.

Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleşen toplantıda BBŞT tarafından hazırlanan sunumu dinleyen Başkan İduğ, Mayıs ayı içinde yapılması planlanan 30. Yıl Festivali için sanatçıların görüşlerini aldı. Seminerler, konuk tiyatro toplulukları gösterileri ve kursiyer oyunlarının da olabileceği aktiviteler değerlendirildi.

'BBŞT, Başarılı çalışmalara imza atıyor'

BBŞT'nin 30 yıl içinde başarılı işler yaptığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Tiyatro insanı insanla anlatma sanatıdır. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları da bunu başarılı bir şekilde yapıyor. 30 yıl içinde yaptığınız işlerle tiyatroda Bornova'nın adını duyurdunuz. Bu ülkede tiyatro yapmanın pek çok zorluğu var. Biz yerel yönetimlere bu noktada büyük görev düşüyor. Bornova büyüyen bir kent. Üniversiteler ve öğrencileriyle gelişen bir ilçeyiz. Bunun için de BBŞT'yi daha fazla kişiye tanıtmayı, kursiyer sayılarımızı arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

30. yıl etkinlikleri için sunum yapan BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Onur Erdoğan ise Başkan İduğ'a gösterdiği destek için oyuncular adına teşekkür etti.

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