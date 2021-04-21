BBP Sivas Merkez İlçe Başkanı Fikri Pınarlı güven tazeledi
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BBP Sivas Merkez İlçe Başkanı Fikri Pınarlı güven tazeledi

BBP Sivas Merkez İlçe Başkanı Fikri Pınarlı güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas merkez ilçe kongresinde mevcut başkan Fikri Pınarlı, güven tazeledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas merkez ilçe kongresinde mevcut başkan Fikri Pınarlı, güven tazeledi.

Büyük Birlik Partisi Merkez Sivas ilçe Kongresi yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye BBP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan, Sivas BBP İl Başkanı Uğur Bulut, Sivas BBP Merkez İlçe Başkanı Fikri Pınarlı ve partililer katıldı. Tek listeyle yapılan kongrede mevcut başkan Fikri Pınarlı güven tazeledi.

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Muhsin Yazıcıoğlu'na verdikleri sözün sonuna kadar harfiyen arkasında olacaklarını ifade ederek, "Biz normal bir siyasi hareket değiliz. Biz toplumumuzun sağlığını; sıhhatini, huzurunu, güvenliğini, ve özgürlüğünü düşünen hareketlerin başında geliyoruz. O hayalini Kızılelma'sını anlattığı zaman bizler o salonlarda 'Benimle birlikte yol yürümeye var mısınız' dediklerinde biz onunla akitleşmiş varız demiştik. Dolayısıyla şartlar ne olursa olsun Sivas'ın bağrından çıkmış Türk-İslam coğrafyalarına ağabeylik yapacak bir kutlu devleti inşa yolunda Kızılelma'ya patikalar kuran şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'na verdiğimiz sözün Allah'ın izni ile sonuna kadar harfiyen arkasında olacağız. Siyaseti kırmızı plakalar için hiç yapmadık. Ama ülkemizin 1 trilyon dolarına mal olan 30 bin insanımızın canına kast eden Abdullah Öcalan'ı dar ağacında salınmasını çok önemsedik ve bu gücüde şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'ndan aldık. Onun için şehit liderimizin partisi çok çok önemlidir" dedi.

"Bizim artık tek bir kişiyi bile kaybetmeye tahammülümüz yoktur"

Büyük Birlik Partisi Sivas Merkez İlçe Başkanı Fikri Pınarlı ise yaptığı konuşmada, artık tek bir kişiyi bile kaybetmeye tahammüllerinin olmadığını söyleyerek, "Ben ila-yı kelimetullah için nizam-ı alem diyen Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir büyük şahsiyetin bir büyük liderin partisinde siyaset yapmaya talip oldum. Bu partiye bu harekete hizmet etmek benim için şereflerin en büyüğüdür. Bu dava kişisel hırslarımızı körüklemek şahsi ikbal peşinde koşmak ve egolarımızı tatmin etmek için kullanabileceğimiz bir arena değildir. Davası için şehit olmuş yiğitlerin bir emanetidir. Bunu bilmek ve sahip çıkmak hepimizin ortak gayesi olmalıdır. İlk önceliğimiz mümkün mertebe öncelikle kendi tabanımızı olabildiğince kucaklayıp kimseyi ötekileştirmeden farklı sahiklerle teşkilattan uzaklaşan gönüldaşlarımızı tekrar kazanmak onları partimize döndürme olacaktır. Bizim artık tek bir kişiyi bile kaybetmeye tahammülümüz yoktur" şeklinde konuştu. - SİVAS

BBP Sivas Merkez İlçe Başkanı Fikri Pınarlı güven tazeledi
BBP Sivas Merkez İlçe Başkanı Fikri Pınarlı güven tazeledi
BBP Sivas Merkez İlçe Başkanı Fikri Pınarlı güven tazeledi
BBP Sivas Merkez İlçe Başkanı Fikri Pınarlı güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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