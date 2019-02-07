BBP Sivas Belediye Başkan adayı Ürgüp esnafla buluştu

SİVAS - Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp seçim çalışmaları kapsamında Kunduracılar Çarşısı esnafıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde BBP'den Sivas Belediye başkanlığı için aday gösterilen Doğan Ürgüp seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ürgüp, bu kapsamda Kunduracılar Çarşısı esnafıyla kahvaltı programında bir araya geldi. BBP İl Başkanı Uğur Bulut'unda katıldığı programda Ürgüp, başkanlığa seçilmesi takdirde gerçekleştireceği projeleri anlattı. Ürgüp,"Önceki başkanlığım sürecinde yapmış olduğumuz en büyük projelerden birisi imar revizyonudur. Bunun yanı sıra Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi, bulvarlar, terminal, sevgi evleri, yeşil alanlar, mezarlıklar, tarihi eserlerin çevre düzenlemeleri, Kurt Deresi Parkı, yeni imar bölgeleri gibi bir çok projeyi bir araya getirdik. Yapamadığımız projelerde oldu. Eski sanayi projesine başladık yarım kaldı. Kızılırmak Projesi'ne hiç başlanılamadı. Yarım kalan park projelerimizde oldu. Bunlardan biri Kurt Deresi Parkı, Kurt Deresi'ni sadece park olarak düşünmemek lazım oraya 6 kilometre mesafeden borularla getirdiğimiz bir derede var. Türk-İş depodan kendi cazibesiyle bir ırmak oluşturduk oradan iki tane dere vardı. Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yaptıklarımızı biliyorsunuz. Bunun yanı sıra Şems-i Sivasi Türbesi başta olmak üzere Ulu Cami çevre düzenlemesini yaptık. Yeni dönemde yarım kalan işleri tamamladığımız gibi yeni bir takım projelerimizde olacaktır." dedi.

Kızılırmak Projesi'ni önemsediğini aktaran Ürgüp,"En önemli işlerimizden birisi Kızılırmak Projesi olacaktır. Bu projeye bir an önce başlamak lazım. Kızılırmak Sivas'ın kızıl elmasıdır. Kızılırmak'ın geçtiği bölgelerde çok güzel şeyler yapılan ilçeler ve beldeler var. Sivas'ta bunun olmaması için hiçbir engel yok. Bu proje bir dönemlik bir projede değildir. 5 senede bitmez bu proje ama en azından ilk dönemde 200 kilometrelik alanın karşılıklı rekreasyon alanı haline getirilip burada yürüş yollarının, sportif alanların, bir takım sosyal tesis alanlarının planlanması gerekiyor. Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde şuanda esnaflar mağdur, hak sahipleri daha da mağdur bunların mağduriyetinin giderilmesi için bir an önce projeye başlanılması gerekiyor." diye konuştu.

Ürgüp, sebze haliyle ilgili projeleri de olduğunu belirterek 23 Şubat'ta yapacakları programla tüm projeleri tanıtacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA