BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısında konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Birileri Peştun milliyetçiliği yapıyorsa ya da geçmişte Hazar Türklerine yapılan zulüm gibi bir durumu diğer ülke unsurlarına karşı yapmaya kalkarsa Türkiye her türlü tedbirini almalı ve gereğini yapmalı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Birileri Peştun milliyetçiliği yapıyorsa ya da geçmişte Hazar Türklerine yapılan zulüm gibi bir durumu diğer ülke unsurlarına karşı yapmaya kalkarsa Türkiye her türlü tedbirini almalı ve gereğini yapmalı." dedi.

Destici, Beyoğlu Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Destici, millet olarak tefrikaya düşülmemesi, her zaman uyanık olunması gerektiğini söyledi.

Destici, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin korunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim içimize tefrika sokarak ayrıştırmaya çalışıyorlar. Etnik kökenlerimiz farklı olabilir. Sultan Alparslan'ın ordusunda Türkmenler, Kürtler, Araplar farklı etnik kökene sahip Müslümanlar hep bir aradaydı. Bazı siyasetçiler ya da siyasi partiler bilerek terör örgütünün temsilciliğini sözcülüğünü yapıyorlar. Bunların azılı terör örgütü olduğunu hepimiz biliyoruz. Hukuk bunun gereğini yapacak. Terörün partisi olmaz. Ama diğer taraftan bazı siyasi partilerimiz sırf iktidarı ele geçirme kaygısıyla terör örgütleriyle ilişki kurarsa birliktelikler meydana getirirlerse onlar vatana, millete, gazilerimize, şehitlerimize ihanet etmiş olurlar. Sultan Alparslan'a da Selahaddin Eyyubi'ye de Mustafa Kemal Paşa'ya da ihanet etmiş olurlar. Kim parti kurarsa kursun herkesin hakkı vardır ancak terörün sözcülüğünü yapan kimseye dünyanın hiçbir yerinde müsaade edilmemiştir."

Afganistan-Türkiye ilişkisine değinen Destici, bu ilişkinin yeni olmadığını, bölgenin İslamiyet'e girmesiyle Türklerin hem soydaş hem de dindaşlarıyla etkileşime geçtiğini söyledi.

Desitici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün İslam coğrafyasını aslında aynı gözle görüyoruz. İdarecileri, yöneticileri farklı düşünüyor olabilirler. Elbette ki Taliban'ın ortaya koyduğu görüntü, uygulamalar bizim onaylamadığımız şeyler. Bugün baktığınızda Suudi Arabistan'daki, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ya da Mısır'daki yöneticileri çok mu tasvip ediyoruz? Afganistan'ın başında kim olursa olsun bizim Afganistan halkıyla ilişkimizi kesmemiz diye bir şey söz konusu olamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Burası Türk İslam dünyasının bir kalbidir. Birileri Peştun milliyetçiliği yapıyorsa ya da geçmişte Hazar Türklerine yapılan zulüm gibi bir durumu diğer ülke unsurlarına karşı yapmaya kalkarsa Türkiye her türlü tedbirini almalı ve gereğini yapmalı. Başta bunun için, Taliban dahi olsa diplomatik ilişkiler kesilmemelidir. Taliban için değil Müslüman Afgan halkı için oraya her türlü desteği vermelidir. "

Taliban'ın kadınlara karşı yaptığı uygulamayı tasvip etmediklerini dile getiren Destici, kadınların doğal hakkının ellerinden alınmasını kesinlikle kabul etmediklerini vurguladı.

Taliban ve DEAŞ gibi örgütlerin dünyaya olumsuz bir İslam görüntüsü verdiğini anlatan Destici, "Hem emperyalistler bu örgütleri kurduruyor sonra da bunun görüntüleriyle bütün dünyaya böyle bir İslam görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Bununla da mücadele etmemiz lazım. Bu mücadeleyi de İslam dünyasının hep birlikte vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Okulların açılışına ilişkin de değerlendirmede bulunan Destici, yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini, aşı olmayanların bilimsel verileri baz alarak aşı olmaları gerektiğini söyledi.

Toplantının ardından Destici, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'ndaki aşure dağıtım programına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara