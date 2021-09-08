BBP Genel Başkanı Destici, seçim barajının sıfırlanmasını istedi Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici, seçim barajının sıfırlanmasını istedi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, seçim barajının sıfırlanmasını istedi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'i ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Koronavirüs salgınının dünyada ve Türkiye'de tüm hızıyla devam ettiğini belirten Destici, "Şimdi en son mu varyantı diye bir varyantla karşı karşıyayız. Günlük vaka sayılarına, ölüm oranlarına baktığımızda istediğimiz, beklediğimiz, özlediğimiz düşüşleri göremiyoruz. " diye konuştu.

Destici, aşı ile ilgili toplumda bir umursamazlık gördüğünü dile getirerek, vatandaşlardan aşı karşıtı propagandalara itibar etmemelerini istedi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen Destici, eğitimin her şeyin başı olduğunu, eğitime ne kadar fazla yatırım yapılırsa karşılığının o kadar fazla alınacağını kaydetti.

Mustafa Destici, üreticilerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Gübre, ilaç ve tohum gibi destekler verilmeli. Burada ne enflasyon ne dövizdeki artışla ne de faizle açıklanamayacak artışlar var. Eğer bir gübrenin fiyatı bir yıl içerisinde 2 bin liradan 6 bin liraya çıkıyorsa devletin buna müsaade etmemesi lazım." ifadelerini kullandı.

Gıda fiyatlarında da büyük artışların olduğuna işaret eden Destici, devletin bu sebepsiz artışlardan vatandaşı korumasını, mağdur etmemesini istedi.

BBP Genel Başkanı Destici, tüm sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için bir çalışma yapılması gerektiğini de söyledi.

Destici, Barış Pınarı Harekatı'nın tamamlanması ve o bölgenin terörden arındırılması sonrasında Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi önerisinde bulundu.

HDP hakkındaki kapatma davası

HDP hakkındaki kapatma davasına değinen Destici, şunları kaydetti:

"CHP'yi anlıyoruz. İYİ Partiye ne oluyor? Hiç siz İYİ Parti Genel Başkanı'nın ya da üst düzey yöneticilerin ağzından HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu, PKK tarafından kurulduğunu ve bunun için de kapatılması gerektiğini duydunuz mu? Halbuki bize göre bu bir vatan borcudur. Mehmetçik nasıl o dağlarda terörle mücadele ediyor ve şehit oluyorsa biz de siyasi zeminde bu mücadelemizi yapacağız. Eğer PKK bir siyasi parti kurmuşsa bunun kapatılması için hepimiz ortak bir duruş sergileyeceğiz, bu anlamda Anayasa Mahkemesinin de elini güçlendireceğiz."

Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasama ve yürütmenin kesin çizgilerle birbirinden ayrılması, seçim ittifaklarının yasal hale gelmesi nedeniyle seçim barajı kavramının anlamsız olduğunu dile getirdi.

Barajın sıfırlanması gerektiğini belirten Destici, "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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