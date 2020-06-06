BBP Genel Başkanı Destici: "Erken seçimin gündemde olmadığını düşünüyorum"
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BBP Genel Başkanı Destici: "Erken seçimin gündemde olmadığını düşünüyorum"

BBP Genel Başkanı Destici: "Erken seçimin gündemde olmadığını düşünüyorum" -Destici: "Nasıl oluyor da bir milletvekili sıfatını kazanmış birisi PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapıyor" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan'ın kızı Bahar Sayan...

06.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:49

BBP Genel Başkanı Destici: "Erken seçimin gündemde olmadığını düşünüyorum"

-Destici: "Nasıl oluyor da bir milletvekili sıfatını kazanmış birisi PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapıyor"

İSTANBUL - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan'ın kızı Bahar Sayan ve Burak Dal çiftinin nikah törenine katıldı.Nikah sonrası açıklamalarda bulunan Destici vekilliği düşürülen 3 Milletvekili ve erken seçimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Beykoz Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törende şahitlik yapan Destici, çifte mutluluklar dilerken evlilik cüzdanını geline teslim etti.

Nikahtan sonra önemli açıklamalarda bulunan Genel Başkan Destici, PKK ile iş birliğinin yanlış bir davranış olduğunu belirterek "PKK terör örgütü devletin varlığına meydan okumuyor mu ' Okuyor. Bölücü bir örgüt değil mi ' Bölücü örgüt. Ülkenin ve milletin birliğine meydan okumuyor mu ' Okuyor. Türkiye'yi bölmek için çalışmıyor mu' Çalışıyor. 30 yıldan fazla Türkiye'de eylemler gerçekleştirmiyor mu ' Gerçekleştiriyor. Binlerce güvenlik görevlimizi, askerimizi, sivilimizi, polisimizi şehit etmedi mi ' Etti. Peki nasıl oluyor da bir milletvekili sıfatını kazanmış birisi bu PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapıyor. PKK terör örgütü ile ilişki kurabiliyor ' PKK terör örgütü ile ya da başka bir örgüt ile ilişki kuracak onun ilişki pozisyonunda olacak ona her türlü yardım ve yataklık yapacak sözcülüğünü yapacak peki Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da yargı da bunu seyredecek mi ' Elbette seyretmeyecek. Eğer seyrederse suç olur. Onun için yargı kararını vermiş ve kesinleşmiştir. ve ondan sonrada meclisine gelmişse elbetteki mecliste bunun gereğini yerine getirecek ve bunların milletvekilliklerini sona erdirilecek ve nitekim de böyle oldu" diye konuştu.

Erken seçim söylemlerine de açıklık getiren Destici, " Bir erken seçim konusunda ise Türkiye'nin gündeminde olmadığını düşünüyorum. Hem milletin gündeminde değil hem de Cumhur İttifakı'nın gündeminde değil. Hükümetin gündeminde değil. Cumhurbaşkanın gündeminde değil. Çünkü Türkiye'nin şuan seçimin değil Türkiye'nin toparlanmaya ve yeni sistemde kavuştuğu istikrarını sonuna kadar sürdürüp seçimlerin zamanında yapılması lazım" diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici: 'Erken seçimin gündemde olmadığını düşünüyorum'

Kaynak: İHA

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