BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser'den Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Keser, burada yaptığı açıklamada, yeni göreve gelen yönetime başarılar dileyerek gazetecilerin özgür haber alma konusunda önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine erken seçim tartışmalarına değinen Keser, erken seçimi muhalefetin istediğini dile getirdi.

Keser, "Erken seçim olabilmesi için Mecliste bir çoğunluk ve Cumhurbaşkanının da isteğinin olması lazım. Cumhurbaşkanı, 'Erken seçim falan yok, biz yolumuza devam ediyoruz. 2023'te seçim zamanında olacak.' dedi. Bunun üzerine tartışmak abesle iştigal. Bunun üzerinde durmamak lazım." diye konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilde günlük 4 gazete, 3 uydu televizyonu, 4 karasal yayın yapan kanal, 20'nin üzerinde de cemiyete üye internet sitesinin olduğu bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan