BBL Esports vs Futbolist karşılaşması anlık 120 bin izleyiciye ulaştı!
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BBL Esports vs Futbolist karşılaşması anlık 120 bin izleyiciye ulaştı!

19.03.2021 02:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:24
BBL Esports vs Futbolist karşılaşması anlık 120 bin izleyiciye ulaştı!

Valorant, hızlı gelişimiyle espor sektörünü kontrolüne alıyor

Valorant Champions Tour (VCT)Masters Türkiye'de haftanın en çok beklenen karşılaşması vs Futbolist anlık 120 bin seyirciye ulaşmayı başardı. Böylece Türkiye'de hızla büyüyen Valorant esporunun potansiyeli bir kez daha kanıtlanmış oldu. Özellikle LoL ve CS: GO gibi rakiplerine karşı Valorant izlenme sayılarında ciddi üstünlük elde etmiş gibi görünüyor. Henüz ikinci tur maçında bu seviyede izlenmelerin elde edilmesi çok daha yüksek rakamları göreceğimize işaret ediyor.

Her iki haritada da muhteşem bir çekişmeye sahne olan seri erken final olarak görülüyordu. B grubu kazananlar maçında önce Ascent haritasında 13-11, sonrasında Haven'da 17-15'lik skorla BBL Esports'u mağlup etmeyi başaran Futbolist adını yarı finale yazdırmayı başardı. Serinin MVP'si 52/33/18 KDA ile "qRaxs" seçildi.

Serinin maçlarını tıklayarak izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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