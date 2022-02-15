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BBL Esports, Turko'yu Renklerine Bağladı!

EsporGazetesi.com - Gamegar
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BBL Esports, Turko'yu Renklerine Bağladı!

BBL Esports, yıldız oyuncu Turko'yu transfer etti.

Papara SuperMassive Blaze forması ile 2021 yılında göğsümüzü kabartan ve son olarak Dsyre takımında mücadele eden Mehmet "Turko" Özen, Bbl Esports'a transfer oldu. Turko, Dsyre'den geçtiğimiz hafta kişisel sebeplerden dolayı ayrıldığını duyurmuştu. Transferin ardından BBL Esports kadrosu 6 kişilik oldu. Serhat "Muj" Yüksel'in takımdan ayrılacağı söylentiler arasında. pAura'nın ardından Turko'yu da kadrosuna ekleyen BBL Esports'un eski oyuncusu Batuhan "russ" Malgaç'ı da transfer edeceği söylentisine ise russ tarafından yanıt gecikmedi. Profesyonel oyuncu Giants Gaming ile iki yıla yakın sözleşmesi olduğunu söyledi.

Mehmet "Turko" Özen

Doğum Tarihi: 15 Ocak 1999 (23 yaşında)Uyruk:

Türkiye		Oynadığı Takımlar:

looking4org (04.07.2020 – 21.09.2020)

Oxygen Esports (21.09.2020 – 15.05.2021)

SuperMassive Blaze (15.05.2021 - 09.01.2022)

Dsyre (09.01.2022 - 07.02.2022)		İstatistikler: Rating– 1.17

ACS– 202.4

KD– 1.34

HS– %30.4

Güncel BBL Esports Kadrosu

Ali Osman "AsLanM4shadoW" Balta

Hüseyin "aimDLL" Kabişteke

Serhat "Muj" Yüksel

Melih "pAura" KaraduranIGL

Doğukan "QutionerX" Dural

Mehmet "Turko" ÖzenTeknik Kadro

Berke "Vlad" KantürkKoç

Sezgin "Fabre" KalaycıMental Koç

EsporGazetesi.com - Gamegar

SuperMassive, BBL Esports, Transfer, Gamegar,, Haberler

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