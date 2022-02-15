BBL Esports, Turko'yu Renklerine Bağladı!

Papara SuperMassive Blaze forması ile 2021 yılında göğsümüzü kabartan ve son olarak Dsyre takımında mücadele eden Mehmet "Turko" Özen, Bbl Esports'a transfer oldu. Turko, Dsyre'den geçtiğimiz hafta kişisel sebeplerden dolayı ayrıldığını duyurmuştu. Transferin ardından BBL Esports kadrosu 6 kişilik oldu. Serhat "Muj" Yüksel'in takımdan ayrılacağı söylentiler arasında. pAura'nın ardından Turko'yu da kadrosuna ekleyen BBL Esports'un eski oyuncusu Batuhan "russ" Malgaç'ı da transfer edeceği söylentisine ise russ tarafından yanıt gecikmedi. Profesyonel oyuncu Giants Gaming ile iki yıla yakın sözleşmesi olduğunu söyledi.

Mehmet "Turko" Özen