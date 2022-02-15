BBL Esports, Turko'yu Renklerine Bağladı!
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BBL Esports, yıldız oyuncu Turko'yu transfer etti.
Papara SuperMassive Blaze forması ile 2021 yılında göğsümüzü kabartan ve son olarak Dsyre takımında mücadele eden Mehmet "Turko" Özen, Bbl Esports'a transfer oldu. Turko, Dsyre'den geçtiğimiz hafta kişisel sebeplerden dolayı ayrıldığını duyurmuştu. Transferin ardından BBL Esports kadrosu 6 kişilik oldu. Serhat "Muj" Yüksel'in takımdan ayrılacağı söylentiler arasında. pAura'nın ardından Turko'yu da kadrosuna ekleyen BBL Esports'un eski oyuncusu Batuhan "russ" Malgaç'ı da transfer edeceği söylentisine ise russ tarafından yanıt gecikmedi. Profesyonel oyuncu Giants Gaming ile iki yıla yakın sözleşmesi olduğunu söyledi.
Mehmet "Turko" Özen
Türkiye looking4org (04.07.2020 – 21.09.2020) Oxygen Esports (21.09.2020 – 15.05.2021) SuperMassive Blaze (15.05.2021 - 09.01.2022) Dsyre (09.01.2022 - 07.02.2022) ACS– 202.4 KD– 1.34 HS– %30.4 Güncel BBL Esports Kadrosu Ali Osman "AsLanM4shadoW" Balta Hüseyin "aimDLL" Kabişteke Serhat "Muj" Yüksel Melih "pAura" KaraduranIGL Doğukan "QutionerX" Dural Mehmet "Turko" ÖzenTeknik Kadro Berke "Vlad" KantürkKoç Sezgin "Fabre" KalaycıMental Koç
Doğum Tarihi: 15 Ocak 1999 (23 yaşında) Uyruk: Oynadığı Takımlar: İstatistikler: Rating– 1.17
SuperMassive, BBL Esports, Transfer, Gamegar,, Haberler
Türkiye
looking4org (04.07.2020 – 21.09.2020)
Oxygen Esports (21.09.2020 – 15.05.2021)
SuperMassive Blaze (15.05.2021 - 09.01.2022)
Dsyre (09.01.2022 - 07.02.2022)
ACS– 202.4
KD– 1.34
HS– %30.4
Güncel BBL Esports Kadrosu
Ali Osman "AsLanM4shadoW" Balta
Hüseyin "aimDLL" Kabişteke
Serhat "Muj" Yüksel
Melih "pAura" KaraduranIGL
Doğukan "QutionerX" Dural
Mehmet "Turko" ÖzenTeknik Kadro
Berke "Vlad" KantürkKoç
Sezgin "Fabre" KalaycıMental Koç