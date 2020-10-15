BBDSO Hikmet Şimşek'i anma konseri düzenledi
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BBDSO Hikmet Şimşek'i anma konseri düzenledi

15.10.2020 23:35 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:38
BBDSO Hikmet Şimşek'i anma konseri düzenledi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Hikmet Şimşek'in anısına konser düzenledi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Hikmet Şimşek'in anısına konser düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Şimşek'in anısına düzenlenen konseri, Naci Özgüç yönetti.

Konserde keman sanatçısı Özcan Ulucan, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "3 Numaralı Keman Konçertosu" ve Ludwig Van Beethoven'ın "Sol Majör Romans" gibi eserlerini BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda solist ve şefin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü

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