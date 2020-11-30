BBC Türkçe'nin eski çalışanlarından Yurdakul Fincancıoğlu hayatını kaybetti

BBC Türkçe'nin eski çalışanlarından gazeteci, yazar ve çevirmen Yurdakul Fincancıoğlu, 29 Kasım'da hayatını kaybetti.

BBC Türkçe'nin eski çalışanlarından gazeteci, yazar ve çevirmen Yurdakul Fincancıoğlu, 29 Kasım'da hayatını kaybetti.

Fincancıoğlu'nun cenazesi 1 Aralık Salı günü öğle namazından sonra Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nden alınarak Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Fincancıoğlu'nun ardından yayımladığı mesajda, "Mesleğimize ve TGC'ye uzun yıllar önemli hizmetler veren Yurdakul Fincancıoğlu hem gazeteciliği ile hem de yapıtlarıyla her zaman hatırlanacaktır" dedi.

Pek çok kitabı Türkçeye kazandırdı

1934 yılında Ankara'da doğan Fincancıoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe Son Havadis gazetesinde başladı.

Türk halk müziğinin ve operasının büyük yorumcusu Ruhi Su, 1977 yılında Yurdakul Fincancı'nın konuğu olmuştu.

Ardından Zafer, Cumhuriyet, Hürriyet ve Ulus gazetelerinde çeşitli görevlerde yer aldı, 1969 sonunda İngiltere'ye gitti. 1985'e kadar BBC Türkçe'de program yapımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev aldı.

1985'te Türkiye'ye dönen Fincancıoğlu, Milliyet gazetesinin haber müdürlüğünü yaptı.

İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olan ve sürekli basın kartına sahip olan deneyimli gazeteci Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne de layık görüldü.

Kurucularından olduğu Sosyal Demokrat Değişim (SDD) dergisinde bazı inceleme ve araştırma yazıları yazdı.

Fincancıoğlu, Sol Yayınları etiketiyle yayımlanmış Karl Marx'ın "Artı-Değer Teorileri" ile "Yabancılaşma"; Vladimir Lenin'in "Tasfiyecilik Üzerine", "Bir Adım İleri, İki Adım Geri" ve "Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları" kitapları da dahil olmak üzere pek çok kitabı Türkçeye kazandırdı.

Fincancığlu"Anlatamadık Gitti", "Günümüzde Sosyal Demokrasi" ve "Demirel: Demokrasinin Duraklama Yılları" adlı kitapları yazdı.