BBC'nin Prenses Diana röportajı soruşturmasına Prens William olumlu baktığını açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BBC'nin Prenses Diana röportajı soruşturmasına Prens William olumlu baktığını açıkladı

19.11.2020 14:02 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:05
BBC'nin Prenses Diana röportajı soruşturmasına Prens William olumlu baktığını açıkladı

İngiltere devletinin yayın kuruluşu BBC'nin 1995 yılında yayınladığı Prenses Diana röportajına, usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

İngiltere devletinin yayın kuruluşu BBC'nin 1995 yılında yayınladığı Prenses Diana röportajına, usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Diana'nın büyük oğlu Veliaht Prens William adına yapılan basın açıklamasında "Bağımsız soruşturma, doğru yönde atılmış bir adımdır" denildi.  

BBC adına 1995 yılında Prenses Diana röportajını gerçekleştiren gazeteci Martin Bashir, Prenses Diana'ya ulaşmak için sahte banka kayıtları kullandığı gerekçesiyle kurum içinde soruşturma açılmış ve BBC, Çarşamba günü röportajı soruşmak için emekli bir yüksek mahkeme hakimi olan John Dyson görevlendirilmişti.

'DOĞRU YÖNDE ATILMIŞ BİR ADIM'

Soruşturma gelişmesinin ardından Prenses Diana'nın oğlu Veliaht Prens William adına, Prensi ve eşi Kate'i resmi olarak temsil eden kurum Kesington Sarayı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Bağımsız soruşturma, doğru yönde atılmış bir adımdır. Panorama röportajına yol açan eylemlerin ve o sırada BBC'de bulunanlar tarafından alınan sonraki kararların arkasındaki gerçeğin belirlenmesine yardımcı olmalıdır" dedi.


BBC'nin Prenses Diana röportajı soruşturmasına Prens William olumlu baktığını açıkladı
BBC'nin Prenses Diana röportajı soruşturmasına Prens William olumlu baktığını açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Prens William, BBC'nin Diana röportajına ilişkin incelemeyi 'memnuniyetle karşıladı'
Prens William, BBC'nin Diana röportajına ilişkin incelemeyi "memnuniyetle karşıladı"
BBC Africa Eye'ın araştırması: Kenya'da evsiz annelerinden çalınan bebekler karaborsada satılıyor
BBC Africa Eye'ın araştırması: Kenya'da evsiz annelerinden çalınan bebekler karaborsada satılıyor
ABD Başkanlık Seçimleri: Adalet Bakanı Barr, federal savcılarının da 'hile' iddialarını soruşturmasına izin verdi
ABD Başkanlık Seçimleri: Adalet Bakanı Barr, federal savcılarının da 'hile' iddialarını soruşturmasına izin verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Uefa Kaza Milli Macaristan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BBC'nin Prenses Diana röportajı soruşturmasına Prens William olumlu baktığını açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 14:05:23. #1.15#
title