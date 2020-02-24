BBC İdlib'de: Binlerce Suriyeli Türkiye sınırına kaçıyor
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BBC

BBC İdlib'de: Binlerce Suriyeli Türkiye sınırına kaçıyor

BBC muhabiri Quentin Somerville ve kameraman Mughira Alsharif, Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'e girdi.

24.02.2020 18:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:45
BBC İdlib'de: Binlerce Suriyeli Türkiye sınırına kaçıyor

BBC muhabiri Quentin Somerville ve kameraman Mughira Alsharif, 'de muhaliflerin elindeki son bölge olan 'e girdi.

Suriye ordusunun Rusya desteğiyle başlattığı operasyon sonrası 1 milyon kişi kenti terk edip sınırına doğru yola çıktı.

Kent merkezinde ise 750 bin kişi kalmış durumda.

BBC
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