BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı
BB Erzurumspor'un Göztepe'den transfer ettiği Ömer Şişmanoğlu imzayı attı.
27.01.2020 20:05 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:05
BB Erzurumspor'un Göztepe'den transfer ettiği Ömer Şişmanoğlu imzayı attı.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un Göztepe'den transfer ettiği 30 yaşındaki forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu kendisini mavi-beyazlı formaya bağlayan imzayı attı. Şişmanoğlu imzanın ardından Başkan Hüseyin Üneş ile fotoğraf çekildi.
(İHA)
Kaynak: İHA