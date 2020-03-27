'Bazı işletmeciler maalesef krizi fırsata çevirmeye çalışıyor' Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan olağanüstü kararlara rağmen bazı AVM gruplarının kepenk indirmemesine tepki gösteren Mustafa Kamar, "Hükumetimizden, böylesi zamanlarda basiretsiz kararlar alan fırsatçılara göz açtırmamasını bir kez daha rica ediyoruz" dedi.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan olağanüstü kararlara rağmen bazı AVM gruplarının kepenk indirmemesine tepki gösteren Mustafa Kamar, "Hükumetimizden, böylesi zamanlarda basiretsiz kararlar alan fırsatçılara göz açtırmamasını bir kez daha rica ediyoruz" dedi.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, devletin ve perakendecinin gövdesini taşın altına koyduğu küresel kriz döneminde, başta yabancı sermayeli zincir alışveriş merkezi grupları olmak üzere bazı AVM'lerin kira geliri kaygısıyla kapılarını kapatmayarak fırsatçılık yapmaya çalıştığını belirtti.

Öte yandan aynı yurt dışı merkezli grupların kendi ülkelerindeki AVM'leri hiç tereddüt etmeden derhal kapatırken, Türkiye'deki operasyonlarını gelir kaybetmemek için açık tutmaya çalışmasının tam "bir yaman çelişki" olduğunu ifade eden Mustafa Kamar sözlerine şöyle devam etti: "Perakende sektörünün tüm değer zinciri aynı gemideyiz. Bunu henüz fark edemeyen AVM grupları, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak için kepenk indiren perakendecinin teminat mektuplarına yenileme talep edecek kadar bencil ve ticari ahlaktan uzak tutumlar sergileyebiliyor. Hükumetimizden, böylesi zamanlarda basiretsiz kararlar alan fırsatçılara göz açtırmamasını bir kez daha rica ediyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA