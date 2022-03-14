Bazı doktorlar Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de iş bırakma eylemi yaptı

OSMANİYE (AA) - Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Türkiye genelinde özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi kapsamında bazı doktorlar, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

14 Mart Tıp Haftası kapsamında Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Adana'da çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler greve giderken, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi önünde Adana Tabip Odası ve çeşitli mesleki birlik ve sendikaların katılımıyla bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları mesleki koşullarının düzeltilmesini istedi.

Program kapsamında hekim ve sağlık çalışanları Kasım Gülek Köprüsü'nden İstasyon Meydanı'na kadar "Beyaz yürüyüş" gerçekleştirdi. Pankart taşıyan ve sloganlar atan katılımcılara yoldan araçlarıyla geçen bazı vatandaşlar korna çalarak destek verdi, bazı vatandaşlar da güzergah kenarında katılanlara içecek ikram etti.

Adana Tabip Odası Başkanı Menteş, burada yaptığı konuşmada, uzun bir eğitim sürecinden geçerek bugünlere gelen sağlık çalışanların tarihlerinin özveri örnekleriyle dolu olduğunu belirtti.

Kovid-19 sürecinde hekim ve sağlık çalışanlarının ailesini, yakınlarını görmeden canla başla çalıştığını ifade eden Menteş, iki yılda 213'ü hekim 553 sağlık emekçisinin bu nedenle vefat ettiğini söyledi.

Aylardır sağlık alanındaki sorunları görünür hale getirmek ve çözüm önerilerini toplumla paylaşabilmek için çeşitli eylemler düzenlediklerini, bir yandan halkın sağlık hakkını korumak için mücadele ederken aynı zamanda sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlarını toplumla paylaştıklarını ifade eden Menteş, halkın sağlık gereksinimlerinin karşılanmasının önündeki engeller her geçen gün artarken, sağlık çalışanlarının yaşam koşulları ise katlanılamaz hale geldiğini bildirdi.

???????Menteş, "İsteklerimiz sadece bizim için değil halkımız için ve iyi bir sağlık sistemi için. Eğer bunları yapmazsanız hekimler ve sağlık çalışanları burada. Biz burada kalacağız. Gidiyor gitmekte olan ve hekimler buna katkı verecektir." dedi.

Mersin

Mersin'de çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Toros Devlet Hastanesi'nde görevli bazı doktorlar, hastanenin poliklinik girişinde toplandı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerini okuyan doktorlar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Hizmet Birliği Sendikası'nın hastane temsilcisi doktor Zafer Yıldırım, buradaki konuşmasında, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Hekimlerin zor koşullar altında görev yaptığını dile getiren Yıldırım, sendika tarafından 3 günlük grev kararı alındığını bildirdi.

Yıldırım, istisnai birimler haricindeki hekimlerin iş bıraktıklarını belirterek, çalışma şartları ve ücretlerin iyileştirilmesini içeren talep maddelerini okudu.

Hatay

Hatay'da hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir ayara gelen hekimler adına basın açıklaması yapan Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sadık Nazik, emekleri hakları, sağlıkları ve gelecekleri için bugün grevde olduklarını söyledi.

Nazik, 14 Mart Tıp Bayramı'nı bayram tadında geçirmeleri gerekirken, hakları için mücadele ettiklerini belirtti.

Sağlığın bir ekip işi olduğunu ifade eden Nazik, şunları kaydetti:

"Yaşama adanmış bir mesleğin onurlu mensupları olarak hakkımızın gasbedilmesine??????? kötü çalışma koşullarına, sefalet ücretlerine karşı 'Sağlıklı bir gelecek ellerimizde, emek bizim söz bizim' diyerek mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu haklı ve onurlu mücadelemizde bütün hastalarımızın, toplumun desteğini bekliyoruz. Sağlığımıza birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Basın açıklamasına Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katılarak doktorlara destek verdi.

Osmaniye

Osmaniye'de hastane ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan doktorlardan bazıları iş bıraktı.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde bir araya gelen doktorlar adına açıklama yapan Osmaniye Tabip Odası Başkanı Şemsi Soner Özdemir, doktorları sağlık hizmeti veremez hale getiren sağlık sisteminin artık sürdürülemez olduğunu ifade ederek, "Emeğimizin karşılığını alamadığımız her gün umutsuzluğa sürüklenirken, bunun sorumlusu yıllardır yanlış uygulanan sağlık politikalarıdır. Bu olumsuz koşullara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete artık tahammülümüz kalmadı." dedi.

Daha fazlasını değil hakları olanı istediklerini dile getiren Özdemir, "Şiddetin olmadığı, insanca çalışma koşullarının olduğu, emekliliğimize yansıyacak insanca ücret talep ediyoruz. Halkın sağlığı için her hastaya en az 20 dakika ayırabileceğimiz, hastaların aylarca randevu sırası beklemediği nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.