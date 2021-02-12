Baz istasyonlarından bakır tel çalan 4 şüpheli tutuklandı
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Baz istasyonlarından bakır tel çalan 4 şüpheli tutuklandı

12.02.2021 20:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 20:25

Kayseri'de baz istasyonlarından bakır tel çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de baz istasyonlarından bakır tel çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin, Ebiç ve Dadağı mahallelerindeki baz istasyonlarından bakır tel çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler H.Y, V. K, S.Ö. ve H.Ö, Mahzemin Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların 8 ayrı hırsızlık olayının da şüphelileri oldukları öğrenildi.

Baz istasyonlarından bakır tel çalan 4 şüpheli tutuklandı
Baz istasyonlarından bakır tel çalan 4 şüpheli tutuklandı
Baz istasyonlarından bakır tel çalan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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