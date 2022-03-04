Baytar Steakhouse'nin 1950'den gelen başarı hikayesi

FERİZLİ, SAKARYA (İHA) - 1950 yılında dedesinin başlattığı besicilik hikayesi sonrasında 2019 yılında 'Topraktan Çatala' sloganı ile steakhouse sektörüne giren ve iki kez ' Sakarya'nın En İyi Steakhouse Firması' ödülünü alan Baytar Steakhouse, Türkiye markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sakarya'da steakhouse denilince ilk akla gelen ve lezzeti ile ön plana çıkan Baytar Steakhouse'nin başarı hikayesi 1950'de tarım ve hayvancılık ile başladı. Dede Yaşar Baytar, besiciliğin ilk tohumlarını Ferizli ilçesine bağlı Sinanoğlu Mahallesi'nde attı. Hedefi profesyonel tarım ve hayvancılık olan dede Baytar, yaklaşık 40 sene besiciliği sürdürdü. 1990 yılında baba İlyas Baytar'ın da dahil olması ile birlikte Baytar besicilik daha da büyüyerek yoluna ilerlemeye devam etti. 2019 yılında ise; İlyas Baytar'ın çocukları Enes ve Emrecan, Ferizli ilçesinde 'Baytar Steakhouse' markasını oluşturup müşterilerine kapılarına açtı.

İki yıl içerisinde Ferizli şubesine artan talep üzerine Baytar Steakhouse'nin ikinci şubesi Serdivan ilçesinde açıldı. Açtığı ikinci şubesinde yaptığı sosyal sorumluluk projeleri, lezzeti ve sunumları ile ön plana çıkmaya başlayan Enes Baytar, Türkiye ve dünya markası olma hedefi yolunda ismini daha da ileriye taşıdı. Lezzeti, hizmeti ve alevli et sunumları ile müşterilerinin dikkatini çekmeyi başaran Baytar Steakhouse, birçok ünlü ismi de ağırladı.

2021 Kasım ve 2022 Şubat aylarında düzenlenen ödül törenlerinde ise, ' Sakarya'nın En İyi Steakhouse Firması' ödülüne layık görülen Baytar Steakhouse kurucusu Enes Baytar, "İstihdam ağımızı gün geçtikçe büyütmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin tanınmış yüzlerinden birçok alanda ünlülerimizi de restoranımızda misafir ettik. Sakarya'nın bir markası olan Baytar Steakhouse restoranımızın özgün lezzeti ve hizmetimize güveniyoruz. Biz bu alanda ilerliyoruz. Bir dünya markası haline gelebilmek için bu yoldayız. Başaracağız, inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA