Bayrampaşalı çocuklar sünnet öncesi Boğaz turunda
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Bayrampaşalı çocuklar sünnet öncesi Boğaz turunda

Bayrampaşalı çocuklar sünnet öncesi Boğaz turunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa Belediyesi bu yıl da yüzlerce Bayrampaşalı çocuğu sünnet ettiriyor.

Bayrampaşa Belediyesi bu yıl da yüzlerce Bayrampaşalı çocuğu sünnet ettiriyor. Sünnet öncesi Boğaz turuna çıkarılan çocuklar, aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi. Tura Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de eşlik ederek çocuklarla tek tek ilgilendi.

Bayrampaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu yıl da sünnet kıyafetlerini karşılayarak sünnet ettireceği yaklaşık 200 çocuğa aileleriyle birlikte Boğaz turu yaptırdı. Sünnet öncesi yapılan etkinlik için özel olarak hazırlanan tekne, çocuklar ve ailelerini Boğazın her iki yakasında da gezdirdi. Boğaz turu sırasında yiyecek-içecek ikramı yapılan çocuklar müzik ve animasyon gösterileri eşliğinde doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Sünnet kıyafetleri içindeki çocuklar, Boğazın eşsiz manzarası içinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Boğaz turuna Başkan Atila Aydıner ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı da eşlik ederek çocuklarla tek tek ilgilendiler.

"Bu hizmeti 27 yıldır sürdürüyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 27 yıldır bu hizmeti devam ettirdiklerini belirten Başkan Atila Aydıner, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla halkımıza birçok hizmet vermeye çalışıyoruz, geleneksel hale getirdiğimiz sünnet organizasyonumuz da bu hizmetlerden biri. Sünnetin bizim toplumumuzda gerek dini, gerekse geleneksel açıdan çok önemli bir yeri var. Bizler de sevgili çocuklarımıza önce sünnet kıyafetleri hediye ediyor, sonra onları aileleriyle beraber eğlenceli bir Boğaz turuna çıkarıyor ve ardından da özel bir sağlık kuruluşunda sünnet ettiriyoruz. Allah, sünnet ettireceğimiz çocukların sağlıkla büyüdüğünü ve mürüvvetlerini de görmeyi ailelerine nasip etsin. Biz hayatın her safhasında sevgili çocuklarımızın yanındayız ve gayemiz her zaman halkımıza hizmet etmek" dedi.

Çocuklarını Bayrampaşa Belediyesi aracılığıyla sünnet ettirecek aileler de yapılan hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getirerek, Başkan Aydıner ve ekibine teşekkür ettiler. Boğaz turunda oldukça eğlenen çocuklar, gezinin ardından gruplar halinde özel bir sağlık kuruluşunda sünnet ettirilecek. - İSTANBUL

Bayrampaşalı çocuklar sünnet öncesi Boğaz turunda
Bayrampaşalı çocuklar sünnet öncesi Boğaz turunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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