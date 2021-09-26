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Son dakika haberi! Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre - Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - - Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın

İSTANBUL - Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.30 sularında Bayrampaşa Sebze Meyve halinin yanındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, Sebze ve Meyve Halinde bulunan plastik kasalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış henüz bilinmemekle birlikte, polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

Son dakika haberi! Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın

Son dakika haberi! Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın

Son dakika haberi! Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın

Son dakika haberi! Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş - Son Dakika Haberleri
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