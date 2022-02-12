Son Dakika | Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde yangın çıktı

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Kuru Gıda Hali'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kuru Gıda Hali'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.