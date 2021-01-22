Bayrampaşa'da Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 7 yaralı
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Bayrampaşa'da Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 7 yaralı

22.01.2021 02:00 | Son Güncelleme: 22.01.2021 02:15
Bayrampaşa'da Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 7 yaralı

BAYRAMPAŞA'da Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

BAYRAMPAŞA'da Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.  Kavgada her iki taraftan 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Vatan Mahallesi'nde saat 00.10 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Uygur Caddesi'nde karşı karşıya gelen Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı. Bir süre tartışan iki grup daha sonra birbirlerine bıçakla saldırdı. Bıçaklı kavgada, 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karıştığı öğrenilen bazı şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine durumu polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALEYİ POLİS YAPTIOlayın yaşandığı adrese ilk gelen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru kanlar içinde yerde yatan yaralıya ekip aracından aldığı ilk yardım çantasıyla müdahale etti. İlk müdahaleyi yapan polis memuru, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de diğer yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 7 kişiden 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Öte yandan, polis ekipleri de olay yerinde ve Suriyelilerin oturduğu öğrenilen binada incelemelerde bulundu. Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi alan ekipler, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin başlattığı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

- İstanbul
Bayrampaşa'da Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 7 yaralı
Bayrampaşa'da Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 7 yaralı
Bayrampaşa'da Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 7 yaralı
Bayrampaşa'da Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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