: Bayrampaşa'da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

08.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:58

BAYRAMPAŞA'DA bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üstünden silah ve uyuşturucu madde çıktı.

Bayrampaşa, Murat Paşa Mahallesi Tuna Caddesinde cumartesi saat 02.00 sıralarında bir kişinin yaralandığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden polis, sağ el ve sağ omzundan yaralanan Okan B.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Okan B., polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde Fatih S. olarak tanıdığı kişinin kendisini yaralandıktan sonra otomobille kaçtığını ifade etti. Şüphelinin kaçtığı aracı tespit eden polis, araç sahibinin Abdulfettah S. olduğunu belirledi. Okan B.'nin Fatih S. olarak tanıdığı kişinin Abdulfettah S. olduğunu belirleyen emniyet ekipleri, şüpheliye ait Bayrampaşa, Terazidere'deki işyeri ve çevresinde yaptığı kontroller sırasında Abdulfettah S.'nin yanında bir kişiyle birlikte seyir halinde olduğu gördü. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliler ile polis arasında Zeytinburnu ve Esenler'de yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli Abdulfettah S. Davutpaşa Mahallesinde otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya başladığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Aracı kullanan ve Abdulfettah S.'yi indirdikten sonra kaçmaya devam eden Muhammet Y. ise Davutpaşa Yıldız Caddesi'nde polis ekiplerince aracın önüne kesilerek yakalandı ve gözaltına alındı.

Şüpheli Abdulfettah S.'nin üzerinde arama yapan polis, olayda kullanılan tabanca, 4.77 gram metamfetamin ve 4 extacy hap ele geçirirken, araç içerisinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 9 gram uyuşturucu madde bulundu.

Yakalanan şüpheliler Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Abdulfettah S. "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti" suçlarından, Muhammet Y. İse "Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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