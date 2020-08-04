BAYRAMPAŞA'DA SAKSIDAKİ FESLEĞENİ ÇALAN KADIN KAMERADA
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BAYRAMPAŞA'DA SAKSIDAKİ FESLEĞENİ ÇALAN KADIN KAMERADA

BAYRAMPAŞA'da, yoldan geçen bir kadın gayrimenkul dükkanın önündeki fesleğeni çaldı.

04.08.2020 10:30 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:34

BAYRAMPAŞA'da, yoldan geçen bir kadın gayrimenkul dükkanın önündeki fesleğeni çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü, Yenidoğan Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan gayrimenkul dükkanının önünde meydana geldi. Gayrimenkul dükkanı çalışanı Berrin Tunca, sabah dükkanı açtıktan fesleğenlerden birinin eksik olduğunu fark etti. Dükkanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Tunca, fesleğenin yoldan geçen bir kadın tarafından akşam saatlerinde çalındığını gördü. Görüntülerde, bir erkekle yürüyen kadının bir anda saksıdaki fesleğeni kökünden kopararak çaldığı görülüyor.

"HASTALIK YA DA KÖTÜ BİR ALIŞKANLIK"

Berrin Tunca, "Sabah geldiğimde, her sabah olduğu gibi çiçekleri suluyordum. Bir çiçeğin eksik olduğunu fark ettim. Kamera kayıtlarına baktım. Bir hanımefendi ve yanında eşi ya da oğlu olan biriyle birlikte çiçeği almış. İki üç liralık bir şey çok çalmaya gerek yoktu ama işte insanlarımızda belki hastalıktır, belki alışkanlık haline getirmişlerdir. Kötü bir alışkanlık, inşallah bir daha böyle şeyler yapmazlar diye umut ediyorum. Buradan aslında rencide etmek istemiyoruz ama görünsün bilinsin ki, birazcık olsun utansınlar" dedi.

BAYRAMPAŞA'DA SAKSIDAKİ FESLEĞENİ ÇALAN KADIN KAMERADA

Kaynak: DHA

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