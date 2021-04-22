BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİL BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI 1 YARALI
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BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİL BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı.

BAYRAMPAŞA'da seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza 10.30 sıralarında Hal Kavşağı Otogar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Eşref Yolcu yönetimindeki 34 DUU 569 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Eşref Yolcu bacağından yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hastanede tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİL BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI 1 YARALI
BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİL BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI 1 YARALI
BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİL BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI 1 YARALI
BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİL BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI 1 YARALI
BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİL BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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