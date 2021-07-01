Bayrampaşa'da bir kadının otelde boğularak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı
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Bayrampaşa'da bir kadının otelde boğularak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

Bayrampaşa'da bir kadının otelde boğularak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'daki bir otelde çocuğuyla kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt'un iple boğularak öldürülmesine ilişkin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık Cemil Yar'ın yargılanmasına başlandı.

Bayrampaşa'daki bir otelde çocuğuyla kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt'un iple boğularak öldürülmesine ilişkin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık Cemil Yar'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Yar ile maktule Kurt'un ailesi katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada sanık Yar'ın savunması alındı.

Olay gecesine ait hiçbir şey hatırlamadığını öne süren Yar, otelde tanıştıkları maktule ile bir süre sonra konuşmaya başladıklarını söyledi.

Sanık Yar, olayın yaşandığı odayı gösteren güvenlik kamerasının yönünü maktulenin talebi üzerine olaydan önce değiştirdiğini ileri sürdü.

Sanığın avukatı, müvekkilinin eylemi tasarlayarak işlemediğini savunarak, müvekkilinin akıl sağlığıyla ilgili daha önce tedavi gördüğünü iddia etti.

Duruşmada daha sonra maktule Kurt'un oğlu Oğuzhan Bozkurt'un ifadesi alındı.

Bozkurt, "Benim annem vefat etti, 4 yaşındaki kardeşim annesiz kaldı. Adaletin duvarda yazılan yazıdan ibaret olmadığını görmek istiyorum. Şikayetçiyim." dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanığın tedavi gördüğü bildirilen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden tedavi evraklarının istenmesine ve bu evrakların Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, işlediği fiilin hukuki boyutunu anlayıp anlayamayacağına dair rapor istenilmesine hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Duruşmadan sonrası adliye önünde basın mensuplarına konuşan Oğuzhan Bozkurt, duruşmada sanığı görünce ağladığını belirterek, "Annem çocuklarına gelecek kuran birisiydi. Sanık anneme iftiralar atıyor, hiçbiri doğru değil, ben hiçbirine inanmıyorum. Duruşmada ben sanığı göreceğimi bilmiyordum. Gelince gözyaşlarımı tutamadım. Onu görünce ve söylediklerimi duyunca çok kötü oldum. Annesizlik çok kötü, tarifi yok." ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki otelde resepsiyon görevlisi 2. kattaki bir odadan çocuk ağlama seslerinin gelmesi üzerine yukarı çıkmış, kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine odaya giren görevliler, Ferdane Kurt'un hareketsiz yattığını görmüştü.

İple boğularak öldürüldüğü tespit edilen Kurt'un 3 yaşındaki çocuğu polis tarafından koruma altına alınırken, olay yerinden kaçan Cemil Yar, yapılan çalışmalar sonucu yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yar'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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