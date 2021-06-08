Son dakika haberi... Bayrampaşa'da 'seçici' ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi... Bayrampaşa'da 'seçici' ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bayrampaşa'da 'seçici' ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında Bayrampaşa'da gece saatlerinde kapısı açık olan bir binaya giren ayakkabı hırsızı, dairelerin önündeki ayakkabıları seçerek beğendiklerini çaldı.

Bayrampaşa'da 'seçici' ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Bayrampaşa'da gece saatlerinde kapısı açık olan bir binaya giren ayakkabı hırsızı, dairelerin önündeki ayakkabıları seçerek beğendiklerini çaldı. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Filiz Sokakta yaşandı. Genç bir şahıs dış kapısı açık olan binaya girdi. Katlar arasında aşağı yukarı dolaşarak etrafı kolaçan eden şahıs, sonrasında bir apartman dairesinin önünde bulunan ayakkabıları incelemeye başladı. Beğendiği ayakkabıları çantasına tek tek koyan ayakkabı hırsızı, beğenmediği bir çift ayakkabıyı ise bırakarak binadan hızla çıktı. Polis ekipleri ayakkabı hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Ayakkabı hırsızının binanın içinde katlar arasında dolaşması ve sonrasında beğendiği ayakkabıları seçerek çantasına koyması, bina içinde bulunan bir güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(FT-DCC-ÖFA

Son dakika haberi... Bayrampaşa'da 'seçici' ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... Bayrampaşa'da 'seçici' ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... Bayrampaşa'da 'seçici' ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... Bayrampaşa'da 'seçici' ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... Bayrampaşa'da 'seçici' ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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