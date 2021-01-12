Bayrampaşa'da otelde vahşet! Anne, çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü
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Bayrampaşa'da otelde vahşet! Anne, çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü

12.01.2021 06:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 07:57

Bayrampaşa'da bir otelde çocuğuyla birlikte kalan Ferdane Kurt, otelde kalan bir kişi tarafından çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağlama sesi üzerine odaya giren otel görevlileri durumu polise bildirdi. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki çocuğu ile kalan Ferdane Kurt, aynı otelde kalan başka biri tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN AĞLAMA SESİNİ DUYDULAR

Küçük çocuğun ağlama sesi üzerine odaya giren otel görevlileri hareketsiz yatan kadını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL ZANLISINI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri de kadının öldürüldüğü odada ve otelde detaylı inceleme yaptı. Otel görevlilerinden de bilgi alan polisler, olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Kurt'un cenazesi ise Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken 3 yaşındaki çocuğu ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bayrampaşa'da otelde vahşet! Anne, çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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