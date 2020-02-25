Bayrampaşa'da bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi
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Bayrampaşa'da bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi

Bayrampaşa'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi toprağa verildi.

25.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:19
Bayrampaşa'da bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi

'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Kırmızıkan'ın cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, 23 Şubat'ta Orta Mahalle Oğuzhan Sokak'ta yürüyen Kırmızıkan (28) ile kardeşi Emrah Kırmızıkan (27), kimliği belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırganlar kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kardeşlerden Emrah Kırmızıkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Muhammed Emin Kırmızıkan'ı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Özel bir hastanede imam olarak görev yaptığı öğrenilen Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi, İsmailağa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Bahçeşehir Mezarlığı'na defnedildi. Kardeşinin cenaze törenine katılan Muhammed Emin Kırmızıkan'ı, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bayrampaşa'da bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi
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