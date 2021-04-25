BAYRAMPAŞA'DA 15 BİN LİRALIK PİJAMA TAKIMLARINI BÖYLE ÇALDILAR
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BAYRAMPAŞA'DA 15 BİN LİRALIK PİJAMA TAKIMLARINI BÖYLE ÇALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da iki hırsız, hafif ticari aracın içindeki toplam 15 bin lira değerindeki pijama takımlarını çaldı.

BAYRAMPAŞA'da iki hırsız, hafif ticari aracın içindeki toplam 15 bin lira değerindeki pijama takımlarını çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 05.30'da Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Demirkaya pazarda satacağı pijama takımlarını ikamet ettiği sokağa park ettiği 34 ZY 6909 plakalı hafif ticari aracında bırakıp, evine gitti. Sokağa kamyonetle gelen hırsızlar, park halindeki aracın içindeki pijamaları almak için harekete geçti. Kamyonetten inen 2 hırsız, aracın camını kırıp içindeki pijama takımlarını almaya başladı. Toplamda 15 bin lira değeri olan pijama takımlarını geldikleri kamyonete yükleyen hırsızlar, daha sonra da sokaktan uzaklaştı. Olayı gören bir mahalle sakini ise durumu Salih Demirkaya'ya haber verdi. Aracının başına gelen Demirkaya, mallarının çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi incelemesinin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

BİR GÜN ÖNCE ORAYI PATLATMIŞLAR, ŞİMDİ BİZİ PATLATTILAR

Şüphelilerin geçtiğimiz günlerde bir perdecide de hırsızlık yapanlarla aynı kişiler olduğunu söyleyen Salih Demirkaya, Sabah 05.30 civarı komşu görmüş. Benim aracı yüklediğimi sanmış. Tekrar öbür cama geçince fark ediyor. Ondan sonra aşağı iniyor. Ne olup ne bittiğini anlayana kadar malı alıp götürüyorlar. Perde hırsızları, bir gün önce orayı patlatmışlar, şimdi bizi patlattılar. Tekstilcilere karşı bir şeyleri var. Önceden tespit edip, yapıyorlar. 15 bin liralık malımızı çaldılar. Komşu görmüş ama tahmin edememiş. Kamyonuyla da dönememiş. Takip edememiş o yüzden. Arabanın plakasından anladık. Zaten aynı zayıf kişiler. İnşallah başkasının canı yanmasın diyelim dedi.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere şüphelilerin kamyonetle gelişi, aracın camını kırdıktan sonra içindeki malları aldıkları ve kaçtıkları anlar yansıdı.

BAYRAMPAŞA'DA 15 BİN LİRALIK PİJAMA TAKIMLARINI BÖYLE ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'DA 15 BİN LİRALIK PİJAMA TAKIMLARINI BÖYLE ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'DA 15 BİN LİRALIK PİJAMA TAKIMLARINI BÖYLE ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'DA 15 BİN LİRALIK PİJAMA TAKIMLARINI BÖYLE ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'DA 15 BİN LİRALIK PİJAMA TAKIMLARINI BÖYLE ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'DA 15 BİN LİRALIK PİJAMA TAKIMLARINI BÖYLE ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'DA 15 BİN LİRALIK PİJAMA TAKIMLARINI BÖYLE ÇALDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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