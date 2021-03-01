Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri durduruldu

Basit bir kaza faciayla noktalandı! Kadın sürücü oracıkta can verdi

Acun Ilıcalı'nın defalarca kez uyardığı ünlü ismin sabıkalı olduğu ortaya çıktı

Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle karşılıklı olarak durduruldu. Seferlerin yapılamadığı istasyonlarda kalabalık oluştu.

Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle karşılıklı olarak durduruldu. Seferlerin yapılamadığı istasyonlarda kalabalık oluştu.

AÇIKLAMA GELDİ

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

KALABALIK OLUŞTU

Bu arada bir seferlerin yapılamadığı istasyonlarda kalabalık oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı