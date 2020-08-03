BAYRAMIN SON GÜNÜNDE KADIKÖY İSKELESİ'NDE ADALAR YOĞUNLUĞU KURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar bayramın son gününde Adalar'a gitmek isteyen vatandaşlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

KURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar bayramın son gününde Adalar'a gitmek isteyen vatandaşlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Kadıköy'deki iskeleye gelenler vapurlara binmek için uzun kuyruklara girdi. Çok sayıda vatandaşın beklemesi üzerine ek vapur seferleri düzenlendi. Görevliler kuyrukta bekleyen vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık uyarı yaptı. Yapılan tüm uyarılara rağmen çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Adalar'a gitmek için ailesiyle birlikte Kadıköy'deki vapur iskelesine gelen Erol Yıldırım "Sosyal mesafe diye bir şey yok. Anlatamıyoruz milletimize. Uyarılara uymuyorlar. Çoluk çocuk korka korka gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA