Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi

29.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:02

Bursa'da geçimlerini çek çek arabayla karton toplayarak sağlayan iki gencin Türk bayraklarıyla süslediği arabaları ilgi odağı oldu. Cumhuriyetin 97. yıl dönümü etkinliklerine kartoncu çocukların bu görüntüsü damga vurdu.

Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm deposuna hurda karton toplayarak geçimlerini kazanan iki arkadaş Mustafa Öke ve Nurullah Özdemir'in Cumhuriyetin ilanının 97. yılı sebebiyle Türk bayraklarıyla süslediği çek çek arabaları ilgi odağı oldu. Bursa caddelerinde bayraklı arabalarla hurda karton toplayan gençlerin bayrak sevgisi, görenlerin büyük takdirini kazandı.

Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton arabalarını Türk bayraklarıyla süslediler

"TÜRK BAYRAĞINI ÇOK SEVİYORUZ"

Şanlıurfa Viranşehir'den olduğunu belirten Mustafa Öke, "3 yıldır bu işi yapıyorum. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle arabalarımızı süsledik. Türk bayrağını çok seviyoruz, o bizim bayrağımız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Nurullah Özdemir ise "Bayrağı çok seviyoruz. 'İnsanlar görsün' diye arabalarımızı süsledik. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi
Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi
Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi
Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi
Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi
Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi
Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi
Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi
Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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Haber Yorumları (2)
HASAN SALİH: VATAN SİZE MİNNETTAR GURURLARINI BİR KENARA BIRAKIPDA EKMEK PEŞİNE DÜŞÜN KARDEŞLERİM. SİZİN UTANACAK BİŞEYİNİZ YOK ASIL UTANMASI GEREKEN HESABINDA MİLYONDOLARLAR OLUPDA HALA MİLYONDOLAR PEŞİNDE GEZEN AÇ GÖZLÜLÜLER UTANSIN. BU AÇ GÖZLÜ ZENGİNLERİN GÖZÜ NE ZAMAN DOYACAK BİLMEM AMA DÜNYADAKİ AÇLIK BİR GÜN BİTECEK
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
KEREM: Normalde utanilmasi gereken bir görüntu cumhuriyeti bu duruma düşürenler utansın. Bu çocukların çöp konteynerlerinde değil evlerinde tören alanlarında olmaları lazım. Medya böyle birşey işte
Cevap Yaz 20 Yayından Kaldır
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