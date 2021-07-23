Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın dördüncü günü, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarına akın etti.

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın dördüncü günü, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarına akın etti.

Bayramın ilk günlerinde kurbanlıklarla uğraşan vatandaşlar son günlerinde ise piknik alanlarında mangala yöneldi. Eskişehir şehir merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olan Regülatör Piknik Alanına akın eden vatandaşların kalabalık nedeniyle oturacak yer bulmakta güçlük çektiği görüldü. Şehir merkezinden uzak ve doğayla iç içe olmak isteyen vatandaşlar hem piknik yaptı hem de ailecek güzel vakit geçirdi.

"Fiyatların yüksek olmasından dolayı sahil kenarına gidemedik"

Piknik alanında ailesiyle birlikte mangal yapan Mert Özbek, fiyatların pahalı olması nedeniyle sahil kesimlerine gidemediğini söyledi. Tatilin keyifli geçtiğini anlatan Özbek, "Bayramı ne zamandır bekliyorduk. Hem kalabalıktan dolayı hem de fiyatların yüksek olmasından dolayı sahil kenarına gidemedik. Önce İstanbul'a ailemizin yanına gittik. Sonra buradaki ailemizin yanına geldik. Ankara'da yaşıyoruz, Pazar günü de oraya döneceğiz. Beklediğim gibi insanlar her yeri doldurmuş. Pandemi kurallarına da uyulmuyor. Ben şu an mangal yaptığım için maskemi çıkardım yanlış anlaşılmasın. Şimdilik tatil keyifli geçiyor bizim için" diye konuştu.

"Bayram tatilini değerlendirmek istedik"

Mangal yakmak için mesire alanına gelen bir başka vatandaş Mehmet Kazan ise insanların açık alanları özlediği için kalabalıklar oluştuğunu söylerken, ailesiyle birlikte bayram tatilini değerlendirmek için piknik yapan Mehmet Uysal şunları söyledi:

"Ailemizle beraber buraya mangala geldik. Malum bayram tatilini iyi değerlendirmek istiyoruz. Biz de bugün ayağımızın tozuyla geldik. Normalde şehir dışında tatildeydik. Tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi döneminde insanlar hem maddi olarak hem de ruhsal olarak bunalımın içine girdi. Böyle zamanlarda insanların fırsatları değerlendirmesi ciddi anlamda iyi geliyor. Yaşanan bu yoğunluğu da ben buna bağlıyorum." - ESKİŞEHİR

Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı
Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı
Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı
Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı
Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı
Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı
Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı
Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı
Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı
Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı
Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ahmet Kural Kadir Doğulu Neslihan Atagül Erkan Petekkaya
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Burak Elmas Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 18:34:17. #1.15#

title