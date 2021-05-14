Bayramın 2. günü fırınlar açık mı? 2021 Bayramda fırınlar açık olacak mı?

Ramazan Bayramı, tam kapanma sürecinin yaşandığı tarihler arasına denk gelince tam kapanma uygulamasında alınan tedbirlerin bayramda da aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda bayramda fırınların açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Bayramın 2. günü fırınlar açık mı? 2021 Bayramda fırınlar açık olacak mı? Konuya ilişkin detaylara ve İçişleri Bakanlığının açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ramazan Bayramı, tam kapanma sürecinin yaşandığı tarihler arasına denk gelince tam kapanma uygulamasında alınan tedbirlerin bayramda da aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda bayramda fırınların açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Bayramın 2. günü fırınlar açık mı? 2021 Bayramda fırınlar açık olacak mı? Konuya ilişkin detaylara veİçişleri Bakanlığının açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ FIRINLAR AÇIK MI?

13-14-15 Mayıs tarihlerini kapsayan Ramazan Bayram süreci boyunca bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayram boyunca hizmet verebilecek. 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.