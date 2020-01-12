Bayramiç'te sokakta erkek cesedi bulundu
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Bayramiç'te sokakta erkek cesedi bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, sokakta yaşamını yitirmiş halde bulundu.

12.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:58
Bayramiç'te sokakta erkek cesedi bulundu

'nin ilçesinde bir kişi, sokakta yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Camicedit Mahallesi Sokağı'nda bahçe kapısı önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından öldüğü belirlenen bu kişinin, Mustafa Güner (54) olduğu tespit edildi.

Belediyeden emekliye ayrıldığı, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Güner'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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