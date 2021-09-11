Bayramiç'te av köpeklerine kuduz aşısı yapıldı - Haberler
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Bayramiç'te av köpeklerine kuduz aşısı yapıldı

AA / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel
Bayramiç'te av köpeklerine kuduz aşısı yapıldı

Bayramiç Avcılık Atıcılık ve İhtisas Derneği tarafından av köpeklerine kuduz aşısı yaptırıldı.

Bayramiç Avcılık Atıcılık ve İhtisas Derneği tarafından av köpeklerine kuduz aşısı yaptırıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan dernek başkanı Şenol Eroğlu, her yıl temmuz ayı başında gerçekleştirdikleri işlemi bu yıl gecikmeli olarak yaptıklarını bildirdi.

Avcıların aşılamaya büyük ilgi gösterdiğini belirten Eroğlu, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner Çağatay Kartal tarafından 164 köpeğin aşısını yapmış bulunmaktayız. Duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ederim. Veterinerimiz köpekleri itinayla aşılayarak bizlere yardımcı oldu. Üyelerimize yönelik bu tür çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Bayramiç'te av köpeklerine kuduz aşısı yapıldı

AA / Sabahattin Sallama - Son Dakika Haberleri
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