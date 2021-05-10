Bayramiç'in tahin helvası coğrafi işaret için askıya çıktı
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Bayramiç'in tahin helvası coğrafi işaret için askıya çıktı

Bayramiç'in tahin helvası coğrafi işaret için askıya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin 1800'lü yıllardan bugünlere ulaşan lezzeti tahin helvası tescil için Türk Patent ve Marka Kurumunda askıya çıktı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin 1800'lü yıllardan bugünlere ulaşan lezzeti tahin helvası tescil için Türk Patent ve Marka Kurumunda askıya çıktı. 3 ay içinde itiraz olmazsa, Bayramiç helvası coğrafi işaret tescili alacak.

Adı Bayramiç ile özdeşleşen tahin helvasının geçmişi 1800'lü yıllara dayanıyor. Türklerin Bayramiç'e 1400'lü yıllarda yerleştikleri ve bu yıllardan itibaren yetiştirmeye başladıkları susamlar, Kazdağları'nın iklim değerleriyle sağladığı avantaj sayesinde ayrı bir yağ oranı ve lezzete sahip. Susam ise bu lezzeti dönüştürüldüğü tahin helvasına veriyor. Bayramiç'in tahin helvası da asırlardır bu lezzetini koruyor.

'MEHMET AKİF ERSOY'UN HATIRALARINDA YERİ VAR'Babasının görev yapması nedeniyle çocukluk yılları Bayramiç'te geçen İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'un da severek yediği ve hatıralarında yer verdiği bu lezzetin 'Bayramiç Helvası' adıyla tescil ettirilerek dünyaya tanıtılması için çalışma başlatılmıştı. Bayramiç Ziraat Odası tarafından, Bayramiç helvası 3 Mayıs tarihinde Türk Patent Enstitüsü'nün resmi bülteninde askıya çıktı. 3 ay içerisinde bir itiraz olmazsa bu ürün coğrafi tescil işareti alacakPEHLİVAN: TESCİL BELGESİNİ ALACAĞIZBayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, şunları söyledi:

"Tahin helvasının ilk üretimi 1800'lü yıllara dayanıyor. Hemşerimiz ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'te çocukluğunun geçtiğini biliyoruz. Hatıralarında değişik vesilelerle Bayramiç helvasıyla çocukluk yıllarından itibaren tanıştığını ve çok beğendiğini defalarca anlatmış. Bu bilgiler ışığı altında bu lezzetin tarihi süreç içerisinde kaybolmaması için elimizden geleni yapıyoruz.  İlçemizde 2020 yılı içerisinde toplam 650 ton helva üretimi yapılmıştır. Bunların 405 tonu 'Bayramiç Tahin Helvası' geriye kalanı ise farklı çeşit helvalardır. İlçemizde bulunan işletmelerimizin toplam kapasitesi bin tondur. Biz 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuzu yapmıştık. Yapılan değerlendirmeler neticesinde coğrafi işaret tescil belgesini alacağız. İnşallah ilçemize hayırlı olur. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Sercan Gökdemir'e ve İlçe Tarım Müdürümüz İbrahim Çobanoğlu'na şükranlarımı sunuyorum."


Bayramiç'in tahin helvası coğrafi işaret için askıya çıktı
Bayramiç'in tahin helvası coğrafi işaret için askıya çıktı
Bayramiç'in tahin helvası coğrafi işaret için askıya çıktı
Bayramiç'in tahin helvası coğrafi işaret için askıya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL

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